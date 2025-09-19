ʼಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್‌ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Famous Actress: ಮಿಮಿಕ್ರಿ ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಟ ಕೊಲ್ಲಂ ಸುಧಿ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ದುಃಖಿತವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಧಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ನಂತರ, ನಟನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು..     

Sep 19, 2025
kollam sudhi wife renu: ನಟ ಸುಧಿ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ಕೂಡ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ರೇಣು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.. ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಪತ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.. 

ಹೌದು ರೇಣು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೀಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿತು. "ಸುಧಿಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು  ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದವು.. ಆದರೆ ರೇಣು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೂ ಇದ್ದವು.. "ಸುಧಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು.. ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪತಿ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಕೆಲವು ಆಕೆಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.. 

ಆಲ್ಬಮ್‌ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸೀನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಆಹ್... ತನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಡ ಮಹಿಳೆ, ವಿಧವೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು "ಇದು ರೀಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?.. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವುದು ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.. ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೇ? ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು.. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.. ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿ..." ಎಂದಿದ್ದರು.. 
 
ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲಂ ಸುಧಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಅವನನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ರೇಣು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಳು. ಮಗನ ಜನನದ ನಂತರ, ಅವರು ಸುಧಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿ ಬದುಕಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಸುಧಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.. ರೇಣು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು..  

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

