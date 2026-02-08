4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿ! ಇವರ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತವರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ..

Sathyaraj wife coma : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಈಗ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ.
ಹೌದು.. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉದುಮಲ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದ ಅವರು ನೆಲೆಸುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಮಹೇಶ್ವರಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಈಜಲು ಕಲಿತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾದಂಬಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಸತ್ಯರಾಜ್ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2020-21 ರಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಿಇಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವೂ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.