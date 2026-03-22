English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ!.. 12 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್

Koragajja kannada movie: ಇನ್ನೇನು ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ.ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕೌತುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 22, 2026, 02:11 PM IST
  • 3D ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ
  • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ

Trending Photos

ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ

Jupiter Transit
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
camera icon7
Relationship Tips
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
camera icon5
GK
ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅವರಷ್ಟೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಓಪನರ್‌ ಬೇಕೇಬೇಕು.. ಆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Koragajja kannada movie: ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ದೇವರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಿತ್ರ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಪಲ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ, ಬರವಣಿಗೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು 3D ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು 3D ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು 2D ಯಿಂದ 3D ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ತಂಡವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನೇ ಲವ್‌ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಯರು

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಈ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 40 ತಜ್ಞರ ವಿಶೇಷ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ 3D ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೃಶ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ವಿಸ್ಮಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರೊಳಗಿನ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮನೋಜ್ ಪಿಳ್ಳೈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ನೀರೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್‌ಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು.

ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸುಮಾರು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು 22 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸಪಲ್ಯ ಅವರು ನೀರೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 12 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪುತ್ರ!.. ಈಗ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಅವಳು

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

KoragajjaKoragajja MovieKoragajja under water sceneKoragajja movie newsKannada news

Trending News