/ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ : ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಖ್ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌

Krishi Thapanda Emotional Post: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಖ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ನೋವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮನಕಲಕುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು, ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಲವರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
“ದುಃಖವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ.” ಈ ಸಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಮೋಜಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕುಗ್ಗದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಕತ್ತಲೆಯ ಹಾದಿಯೆಂದು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ”, “ಬದುಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಸಮಯವೂ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ”, “ನಿನಗೆ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು” ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ.
ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಖ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಮನದ ನೋವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ದುಃಖದಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷದ ಬದುಕಿನತ್ತ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.