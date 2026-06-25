Krishi Thapanda Friend Suicide Case: ಆತ ಓರ್ವ ಉದ್ಯಮಿ.ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ನಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದ. ಆಕೆಯ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾತ ನಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಳಿದಿದ್ದ. ಈಗ ನಟಿಯ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಉದ್ಯಮಿ..? ಆತನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಾರಣ ಏನು..? ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ವೇಳೆ ನಟಿ ಕೂಡ ಇದ್ಲಾ..? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ನಟಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ನೇಣಿಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಮೃತ ವೈಶಾಕ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ಎವಿಆರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ. ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಗೆಳೆಯ ಆಗಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅರವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರೋ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ರಿಂದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೂರ ಇದ್ದ. ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ್ಲೂ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏಕಾ ಏಕಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾ ಫ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾತ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದ.ನಂತರ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾಗೆ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬದುಕೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಿಂದ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ.ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಹೋಗೋಣ, ಸುತ್ತಾಡೋಣ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಆಗುತ್ತರ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಟಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಫ್ಲಾಟ್ ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಅನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರೋ ವೈಶಾಕ್ ಪತ್ನಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು..? ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತಾ..? ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವೈಶಾಕ್ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ನಾ..? ಇದೆಲ್ಲಾ ತನಿಖೆ ನಂತರವೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು.