/Vaishak Death Reason: ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೇ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್? ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Krishi Thapanda: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ (Krishi Thapanda) ಅವರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ (RR Nagar Falt) ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ, ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ (45) ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅತ್ತ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯೇ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ವೈಶಾಕ್ (Vaishak Sucide Case) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡವರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಸತ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ವೈಶಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್ಗೆ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಆಗಾಗ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 40, 50 ಸಾವಿರ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್!
ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಖ್ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
"ದುಃಖವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದಲ್ಲ… ಅದರ ಜೊತೆ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲ್ಲ… ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ "ಅಪೂರ್ಣ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
ಜೂನ್ 24 ರ ರಾತ್ರಿ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಖ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ ಕೃಷಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ವೈಶಾಖ್, ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಬಳಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ "ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಟಿ ಕೃಷಿ, ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ, ಏನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ, ಆದರೆ ಮರಳಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಏರಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.