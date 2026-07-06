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Vaishak Death Reason: ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೇ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್? ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?


Krishi Thapanda-Vaishak: ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾ‌ಪಂಡ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಸತ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 06, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:53 AM IST
Vaishak Death Reason: ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೇ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್? ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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