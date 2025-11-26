English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಜೋಡಿ..

ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಜೋಡಿ..

Krishna Vijaya Nirmala marriage: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ.      

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 26, 2025, 03:59 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು
  • ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ

Krishna Vijaya Nirmala: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಜೋಡಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮಲಾ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ನಮ್ರತಾ ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ? ಕೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರೂ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟರಲ್ಲ.. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಜೋಡಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ... ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಿರ್ಮಲಾ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೊನೆಗೂ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್..‌ 35 ವರ್ಷದ ನಟಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್!

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಿರ್ಮಲಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲಾ ಸುಮಾರು 50 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1961 ಕೃಷ್ಣ ಇಂದಿರಾದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ನಂತರ ವಿಜಯನಿರ್ಮಲ್ ಭೇಟಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಿರ್ಮಲಾ ಈ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಟಿ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ 1969 ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಯವರಾರೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.  

ಕೃಷ್ಣ-ವಿಜಯನಿರ್ಮಲ ಮದುವೆ ಅಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವಾಯಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯನಿರ್ಮಾ ಜೊತೆ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೊನೆಗೂ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್..‌ 35 ವರ್ಷದ ನಟಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್!

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

