  • ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ

ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ

monalisa pregnancy: ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹೋದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 22, 2026, 01:14 PM IST
ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕುಂಭಮೇಳ ಮೊನಾಲಿಸಾ

 monalisa pregnancy: ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ವೈರಲ್ ಹುಡುಗಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಈಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯೇ? ಅಥವಾ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಾಟಕವೇ? ಚರ್ಚೆ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ತಾರೆಯಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಹೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೋಗ (NCST) ಸಹ ಆಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಫರ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ POCSO ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು SC/ST ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು.

ಫರ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಐದು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಫರ್ಮಾನ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದರು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾನವೀಯ ಪರಿಗಣನೆಯಿಂದ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪೊಲೀಸರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ವಯಸ್ಸು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತನಗೆ 16 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ತಾನು ಮೇಜರ್ (ಅವಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೇ 20 ರವರೆಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಫರ್ಮಾನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೋಶುವಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಪ್ರಕರಣವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫರ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ POCSO ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಲಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಕುಂಭಮೇಳದ ಸುಂದರಿಯ ಜೀವನವು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

