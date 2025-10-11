ಎರಡು ಮದುವೆ.. ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧ.. ನಾಲ್ಕು ಅಫೇರ್ಸ್‌..! ಆದರೂ ಒಂಟಿ ಈ ನಟಿ

actress love life story : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮೆರುಗುಮಯ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಿರುವವರು ನಟಿ ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುರಿದು, ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮದುವೆಗಳು, ಎರಡು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವೂ ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಆ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೇಳೆ, ಕುಣಿಕಾ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. “ನಾನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ, “ನನಗೆ ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಅಳಿಯಲಾರದಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ,” ಎಂದರು. ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳು — “ಬೇರೆಯವರ ಹಣದಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡ” — ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಕುಣಿಕಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ನನಗೆ ಎರಡು ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ, ನಾಲ್ಕು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮದುವೆಗಳಿವೆ. ಈಗ ನನಗೆ 60 ವರ್ಷವಾಗುವವರೆಗೆ ಇದು ಸಾಕು.”
ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು — “ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಟರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ.” ಇಂದಿಗೂ ಅವಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಣಿಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ. ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಪಾಠಗಳಿಂದ ತಾನು ಮುರಿಯದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ಟರು."