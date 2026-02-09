"ಬಾಲಯ್ಯನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿರಲು ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ".. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಖುಷ್ಬೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಖುಷ್ಬೂ ಈಗ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಖುಷ್ಬೂ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಖುಷ್ಬೂ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಾರೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಭೂತಗನ್ನಡಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಜನರು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ವಾಸ್ತವ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಖುಷ್ಬೂ 1986 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ತೆಲುಗು ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಂತಹ ಉನ್ನತ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಂಟಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ಎರಡು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿದರು.
1980ರ ದಶಕದ ನಟರ ಪುನರ್ಮಿಲನವು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿದರು. "ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 80ಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 36 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
