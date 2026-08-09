/ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಟಿಗೆ ಶಾಕ್, ಸೆಲ್ಫಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿ

Nikita Rawal fan kissed : ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಿಖಿತಾ ರಾವಲ್, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಮುಗುಳುನಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ನಿಖಿತಾ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಬಳಿಕ ಆ ಮಹಿಳೆ ನಟಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನದ ಕ್ಷಣವೆಂದು ನಟಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಏಕಾಏಕಿ ನಟಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಿಖಿತಾ ರಾವಲ್ ಆಕೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಕೊನೆಗೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಸ್ ನೀಡಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಿಢೀರ್ ಘಟನೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ನಟಿ ನಿಖಿತಾ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಮಾತು ಬಾರದೆ ಸ್ಥಬ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಚೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಟಿಯರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತರು ತೆರಳಲು ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು? ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಲೋಪಗಳು ನಟ-ನಟಿಯರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.