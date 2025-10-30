ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 50, 100 ರೂ.ಗೆ ಭೀಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ನಟಿ! ಕುಡುಕ ಗಂಡನಿಂದ ಈಕೆ ಜೀವನವೇ ನರಕವಾಯ್ತು

Actress Girija life: ನಟರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೂ ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು, ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಪೈಕಿ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಸಹ ಒಬ್ಬರು..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಯನಟರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಯನಟಿಯರು ಸಹ ತಾರೆಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಂತಹ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆಗ ಹಾಸ್ಯನಟರಿಗೆ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಿರಿಜಾ ಅಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಯನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಗಿರಿಜಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎನ್ಎನ್ಆರ್, ರಂಗನಾಥ್, ಚಲಂ, ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್, ಜಗ್ಗಯ್ಯ ಮುಂತಾದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಜೊತೆ ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಯನಟಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ 1950 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 1984 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಅಂದಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ತಿಂದು ಕರಗಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯು ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ತಿರುಗಿಸಿತು.
ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಪತಿ ನಟ ಸಿ.ಎಸ್. ರಾಜು ಅವರು ಕುಡಿತದ ಜಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 14 ಹೊಲಿಗೆಗಳೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದವಂತೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಪತಿಯ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು.
ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟಿ ವೈ ವಿಜಯಾ ಅವರು ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.. ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅವರು 50 ಮತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಜಯಾ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು..