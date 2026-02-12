English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಈಡೇರಿತು ಭಾವನಾ ಬಹು ದಿನದ ಆಸೆ..!

Lakshmi Niwasa serial actress Disha Madan: ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಥಾ ತಿರುವು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಭಾವನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದಿಶಾ ಮದನ್‌ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:34 PM IST
  • ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ
  • ಭಾವನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದಿಶಾ ಮದನ್‌ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ

Lakshmi Niwasa serial actress Disha Madan: ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಥಾ ತಿರುವು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಭಾವನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದಿಶಾ ಮದನ್‌ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ.

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ್ರು ಇನ್ನೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ತಡ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದುಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವನಾ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..! ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಹುಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ರೀಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡುವೆಯೇ, ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿಶಾ ಮದನ್‌ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವೊಂದನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌! ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟ..

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್‌ ಜೋಹರ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕರಣ್‌ ಜೋಹರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದಿಶಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

 

