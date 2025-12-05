English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್..!‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

‘ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಗಲ್ಲಾಪಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖಭರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:15 PM IST
  • ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ
  • ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಅವನ ಅಣ್ಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಟ್ವಿಸ್ಟ್..!‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ

Lakshmi Nivasa

: ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ವಿಲನ್‌ಗಳ ಆಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. "ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ?" ಎಂಬಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು-ಭಾವನಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇನ್ನೇನು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಕುತಂತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಬಯಲು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ದುಗೆ ಹೇಳಲು ಅವನು ಹೊರಟಿರುವ ಪ್ರೋಮೊವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.

ಇತ್ತ ಜಾಹ್ನವಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆಕೆ ಚಂದನಾ ಎಂದು ತನ್ನ ಅಸಲಿ ರೂಪ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದಳು. ಈಗ ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ವಿಶ್ವನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರು ‘ಅದೇ ಗೋಳ’ನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಿದೆ.

ಮಹಾಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಚೆಲುವಿ-ವೆಂಕಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಎಮೋಶನಲ್ ಆಗಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಅವನ ಅಣ್ಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು. ಇತ್ತ ಜಯಂತ್ ತಾತನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಈಗ ವಿಶ್ವ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. “ನಾನೇ ಜಾನುವನ್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಅವನು ಜಯಂತ್‌ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಖಚಿತ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

