ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಕನ್ನಡದ‌ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?

Vasundhara Das latest photo: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಈಗ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಇತ್ತೀಚೆನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್.
ಕೆಲವೇ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ನಟಿ ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2000 ರಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ನಟಿಸಿದ 'ಹೇ ರಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಮಲ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ವಸುಂಧರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್-ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ವಸುಂಧರಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು.

ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ವಸುಂಧರಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರವಣ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿಜನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಎದುರು ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಸಮೀರಾ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ವಸುಂಧರಾ ಅವರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಸಿಟಿಜನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು..
ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ನಟಿ ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಫೇಮಸ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಲ್ಲಿನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಸಾಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಇನ್ನು ನಟಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಧಲ್ವನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದ ಶಕಲಕಾ ಬೇಬಿ ಹಾಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಕುಶಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಕಟ್ಟಿಪುಡಿ ಕಟ್ಟಿಪುಡಿ ದಾ', 'ಋತಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅಯ್ಯೋ ಪಥಿಕಿಚ್ಚು' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳ ಒಡತಿ.
2007 ರಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರಮ್ಜಾಮ್ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿರುವ ನಟಿ ವಸುಂಧರಾ ದಾಸ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ.