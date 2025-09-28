ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲಸದವನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್‌..! ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ.

Lata mangeshkar : ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 1962ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರು, ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೀವ-ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕ್ಷಮಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
“ಹರ್ ಓನ್ ವಾಯ್ಸ್” ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ನಸ್ರೀನ್ ಮುನ್ನಿ ಕಬೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಸಮಯವನ್ನು “ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಯಾನಕ ಹಂತ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ಅವಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲತಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಉಷಾ, ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, “ಇಂದಿನಿಂದ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವರು ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. “ನಮಗೆ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ಕ್ಷಮೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಕಂಠಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಬದುಕಿನ ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ 96ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು, ನಾವು ಕೇವಲ ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.