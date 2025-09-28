English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲಸದವನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್‌..! ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ.

Lata mangeshkar : ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು – 1962ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನಗೊಂಡ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:18 PM IST
  • ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲತಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಉಷಾ, ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು
  • ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಸಮಯವನ್ನು “ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಯಾನಕ ಹಂತ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರು

Trending Photos

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
camera icon6
Symptoms Of Blocked Arteries
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ ಆದಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ...
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
camera icon8
Papaya Benefits
ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ!
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon6
Mercury and Mars conjunction
ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲಸದವನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್‌..! ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ.

Lata mangeshkar : ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 1962ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವರು, ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೀವ-ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕ್ಷಮಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

“ಹರ್ ಓನ್ ವಾಯ್ಸ್” ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ನಸ್ರೀನ್ ಮುನ್ನಿ ಕಬೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಆ ಸಮಯವನ್ನು “ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಯಾನಕ ಹಂತ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವೈದ್ಯರು, ಅವಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಲತಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಉಷಾ, ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ, “ಇಂದಿನಿಂದ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೆಲವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವರು ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. “ನಮಗೆ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕೇವಲ ಕ್ಷಮೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು, ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಂಗೀತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಕಂಠಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಬದುಕಿನ ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ 96ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು, ನಾವು ಕೇವಲ ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

mangeshkarLata Mangeshkarlatabirthday boy ranbir kapoor getsUsha

Trending News