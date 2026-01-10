English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ವಿಘ್ನ..! ದೂರು ದಾಖಲು

Toxic Movie controversy : ನಟ ಯಶ್ ಅವರ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 10, 2026, 04:22 PM IST
    • ನಟ ಯಶ್ ಅವರ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
    • ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್"ನ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
    • ವಕೀಲ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Yash Toxic movie controversy : ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಅವರ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್"ನ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಕೀಲ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ 2 ನಿಮಿಷ 51 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವಿದೆ.. ಈ ಸೀನ್‌ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅಂತಹ ಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ..! ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ರಾಜಮಾತೆ ಆಟ..?

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿತ್ರವು ಕುಟುಂಬ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಟೀಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

