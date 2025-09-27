ಈಗಿನ ಕರೀನಾ–ಕತ್ರಿನಾರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸುಂದರಿ..! ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

Leela Chitnis: ಇಂದಿನ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅಥವಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಜಾಹೀರಾತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ನಟಿ. ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮಗಳಾದ ಅವರು ಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಾರೆ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಲೀಲಾ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಜಾದ್ (1940), ಬಂಧನ್ (1940), ಜೂಲಾ (1941) ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ – ಒಂದು ಸೋಪ್ ಜಾಹೀರಾತು. 1941ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದಿನಿಂದಲೂ, ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟಿಯರು – ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮುಂತಾದವರು – ಲಕ್ಸ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮುಖವನ್ನಾದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಜಾಹೀರಾತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ವಯೋಸಹಜ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್, 2003ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಗುರುತು ಬರೆದಿದೆ.