English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈಗಿನ ಕರೀನಾ–ಕತ್ರಿನಾರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸುಂದರಿ..! ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

Leela Chitnis: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೊದಲಿಗರು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 27, 2025, 04:58 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಲೀಲಾ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು
  • ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರು

Trending Photos

10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon7
Garlic Honey Benefits
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ಸಾಕು.. ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
camera icon7
pension
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
camera icon6
Post Office RD
PPF: ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ.. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 40,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 10,84,856 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ
camera icon5
Budh Gochar 2025
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈಗಿನ ಕರೀನಾ–ಕತ್ರಿನಾರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸುಂದರಿ..! ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಲಕ್ಸ್‌ ಸೋಪ್‌ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲೇ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ

Leela Chitnis: ಇಂದಿನ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅಥವಾ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಜಾಹೀರಾತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ನಟಿ. ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮಗಳಾದ ಅವರು ಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಾರೆ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಹೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲು ಸುದೀಪ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ

ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಲೀಲಾ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಜಾದ್ (1940), ಬಂಧನ್ (1940), ಜೂಲಾ (1941) ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಲಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್‌ಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ – ಒಂದು ಸೋಪ್‌ ಜಾಹೀರಾತು. 1941ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಕ್ಸ್ ಸೋಪ್ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್‌ ಸಂಚಲನ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಘೋಷಣೆ! ಜೋಡಿ ನೋಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಟ್ಟು ಕೂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌  

ಅಂದಿನಿಂದಲೂ, ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟಿಯರು – ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಮುಂತಾದವರು – ಲಕ್ಸ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮುಖವನ್ನಾದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಜಾಹೀರಾತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ಎಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ವಯೋಸಹಜ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲೀಲಾ ಚಿಟ್ನಿಸ್, 2003ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ನಟಿಯರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಗುರುತು ಬರೆದಿದೆ.

Leela ChitnisLeela Chitnis ageLeela Chitnis filmsLeela Chitnis death reasonfemale actors in India

Trending News