ಸ್ವರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ

Asha bhosle passed away: ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 92 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 12, 2026, 01:47 PM IST
  • ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮರಣ
  • ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಸಾಧನೆ

Asha bhosle passed away: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 12) ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಎದೆನೋವಿನಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಷ.ಅವರ ಪುತ್ರ ಆನಂದ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ, "ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಯಾ ತು ಅಬ್ ತೊ ಆಜಾ, ಕಜ್ರಾ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ವಾಲಾ, ರಂಗೀಲಾ ರೇ , ಮತ್ತು ದಿಲ್ ಚೀಜ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮುಂತಾದ ಚಾರ್ಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು 93 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾವು ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆಯವರು 1943 ರ ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಜಾ ಬಾಲ್ ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಚಲಾ ಚಲಾ ನವ್ ಬಾಲಾ ಹಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು . ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓ ಹಸೀನಾ ಜುಲ್ಫೋನ್ವಾಲಿಯಂತಹ ನೃತ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ರೂಢಿಗತವಾಗಿದ್ದ ಭೋಸ್ಲೆ ನಂತರ ದಿಲ್ ಚೀಜ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮತ್ತು ಟೋರಾ ಮಾನ್ ದರ್ಪಣ್ ಕೆಹ್ಲಾಯೆಯಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತುಣುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಳವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.

ಮೆಲೋಡಿ ರಾಣಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ತಂಗಿ, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದರು, ತಮ್ಮ 'ದೀದಿ'ಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕಥೆಗಳು ಕಾಲದಷ್ಟು ಹಳೆಯವು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

"ಜನರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ರಕ್ತ ನೀರಿಗಿಂತ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮದ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ದೀದಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಗಾಯಕಿ ಉಷಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್. ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಸಹೋದರಿಯರು ಪೌರಾಣಿಕ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಶೇವಂತಿ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ಲತಾ, ಮೀನಾ, ಆಶಾ, ಉಷಾ ಮತ್ತು ಹೃದಯನಾಥ್.

ಮಧುರ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ರಾಣಿ
ತನ್ನ ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಆಶಾ ಪರೇಖ್, ರೇಖಾ, ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾತೋಂಡ್ಕರ್, ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಟಿಯರಿಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ, ಭೋಂಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ 90ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಶಾಂತ ಕುಟುಂಬ ಕೂಟದ ಬದಲು ನೇರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರು."90 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತು ಹಾಡುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ - ಈ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹುಮಾರಿ ಸಾನ್ಸ್ ನಹೀಂ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಆದ್ಮಿ ಮಾರ್ ಜಾತಾ ಹೈ. ಮೇರೆ ಲಿಯೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇರಿ ಸಾನ್ಸ್ ಹೈ (ಜನರು ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ, ಸಂಗೀತ ನನ್ನ ಉಸಿರು). ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಬೈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತೌಬಾ ತೌಬಾವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು, ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಜ್ ಹಾಡಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಗಾಯಕಿ ದಂತಕಥೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ X ಪುಟವು 4.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ 7,60,000 ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ 8.7 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ 1981 ರಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 1988 ರಲ್ಲಿ ಇಜಾಜತ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 2000 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 2008 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು.ಅವರ ಕೊನೆಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ನಟಿಸಿದ ಲೈಫ್ಸ್ ಗುಡ್ ಚಿತ್ರದ ರುತ್ ಭೀಗೆ ತಾನ್. 91 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತಿ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಹಯೋಗಿ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಆರ್‌ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ "ಸೈಯಾನ್ ಬಿನಾ" ಎಂಬ ಏಕಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ, ವೃತ್ತಿಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಯವರ ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹಲವಾರು ವೃತ್ತಿಪರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಭೋಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ 16 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣಪತ್ರರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಭೋಸ್ಲೆ 1960 ರಲ್ಲಿ ಗಣಪತ್ರರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಬರ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಿಗೂ ಸಂಗೀತಗಾರ-ಗಾಯಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮಗಳು ವರ್ಷಾ 2012 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಹೇಮಂತ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಆನಂದ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿದ ಏಕೈಕ ಮಗು.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

