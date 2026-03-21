ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ.. ಮದ್ಯದ ಚಟದಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

Madhavapeddi Murthy on Harinath : ಮಾಧವಪೆದ್ದಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದರೆ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು.. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಧುರೈಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟದ ನೃತ್ಯವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾಧವಪೆದ್ದಿ ಸತ್ಯಂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ನಿನಗೆ ದೇವದತ್ತವಾದ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಕಲೆಯ ಸಿದ್ದಿಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾವು ಇರುವದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ" ಎಂದು ತಂದೆ ನೀಡಿದ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳೇ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕಲೆಯನ್ನೇ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಯಂತಹ ನಟಿಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದರು.
ಮಾಧವಪೆದ್ದಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮನೆ ಅಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಜಯಲಲಿತಾ, ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾ, ಇಂದ್ರಜಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಾಗೆಯೇ ನಟಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಸಿವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಮೂರ್ತಿಯವರ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಲಸಿ ತುತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಂದಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಡುವಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಹರಿನಾಥ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಹರಿನಾಥ್ ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು "ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಥ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ.. ಮೂರ್ತಿಯವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಿಂಗಳಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಂತರ ಗಾಯಕ ಘಂಟಸಾಲ ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಮಾಧವಪೆದ್ದಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅನೇಕ ಏಳುಬೀಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಸಹ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಮೂರ್ತಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.