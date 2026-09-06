/BBK Season 13 LIVE : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಟೇಕ್‌ ಆಫ್‌ ಲೈವ್‌.. ರಿಯಲ್‌ ಆಟ ಈಗ ಶುರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಯುವ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಶತಮರ್ಷನ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರ ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಇವರು 2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ' ಹಾಗೂ 2024ರಲ್ಲಿ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಂಗನಾಯಕ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Bigg Boss Kannada Season 13 Live updates : ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಛಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೆಲುವೆ ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಗೆ ಬರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಊರಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಿಚ್ಚ ವೀಕ್ಷಕರ ಕ್ಷಮೇ ಕೇಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.. ಇದು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಿಚ್ಚನ ಹುಲಿ-ಮೇಕೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗು ಮಮ್ಮಿ ಬಲಿಯಾದರು.
Bigg Boss Kannada Season 13 LIVE Updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮೊದಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಾಡ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.. ಪ್ಲೇನ್ ಥೀಮ್ ಇರುವ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಎಫೇಲ್ ಟವರ್, ಬಿಗ್ ಹಡಗು, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹೊರಾಂಗಣ, ಡಿನ್ನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇದ್ದು ಅದರ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
Bigg Boss Kannada Season 13 LIVE Updates : ಕಳೆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಜಟಾಪಟಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಖಡಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
Bigg Boss Kannada Season 13 LIVE Updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕಾವಿ ಮಂಜು, ಧನುಷ್, ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಲಿಖಿತ್ ದೊಡ್ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 60 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿಳಲಿದೆ.
Bigg Boss Kannada Season 13 LIVE Updates : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ರ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ.. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜೇತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಕಪ್ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಭಾರಿಯ ಸೀಸನ್ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಪ್ರೋಮೋದ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ..
Bigg Boss Kannada Season 13 LIVE Updates : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್-13' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಪ್ರೋಮೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಶೋ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಟಿ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಇನ್ನುಳಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ತಜಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ..