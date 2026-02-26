English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rashmika Vijay Wedding Live: ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ! ಕೂರ್ಗ್‌ ಕುವರಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಿಸಸ್ ದೇವರಕೊಂಡ..

Rashmika Vijay Wedding Live: ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ! ಕೂರ್ಗ್‌ ಕುವರಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಿಸಸ್ ದೇವರಕೊಂಡ..

Rashmika Vijay Virosh Wedding live updates: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಯ ಸುಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೈವ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 26, 2026, 09:16 AM IST

Rashmika Vijay Wedding Live: ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ! ಕೂರ್ಗ್‌ ಕುವರಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಿಸಸ್ ದೇವರಕೊಂಡ..
Live Blog

Rashmika Vijay Wedding Live: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಅವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಸುಂದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿವಾಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.

ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೊರಬರದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಅತಿಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ವಿವಾಹದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.. 

 
 

 

26 February, 2026

  • 26 February, 2026 09:16 AM

    The Wedding of Virosh LIVE Updates: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯ ಊಟದ ಮೆನು.. 
    ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (ವಿರೋಷ್) ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:10 ಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಶೈಲಿಯ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮತ್ತು ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಕರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

  • 26 February, 2026 08:53 AM

    Rashmika Vijay Wedding Live: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಜೋಡಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (ವಿರೋಷ್) ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತೆಲುಗು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:10 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

  • 26 February, 2026 07:36 AM

    Vijay Deverakonda Rashmika Marriage Live: ಸಂಗೀತ್‌ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದ ವಿರೋಶ್‌ ಜೋಡಿ
    ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಆಚರಣೆಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲೀಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

  • 26 February, 2026 07:33 AM

    Rashmika Vijay Wedding Live: ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಒಂದು ದಿನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
    ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಐಟಿಸಿ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 117 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯ ಬೆಲೆ ಊಟ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು 20,000 ರಿಂದ 70,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

