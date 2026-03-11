English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಚಿತ್ರ!

ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಚಿತ್ರ!

Bollywood tragic movie: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿವೆ.. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಜನರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 11, 2026, 12:26 PM IST
  • ಮಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಕನಸು ಲವ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್
  • ಅದು ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು

Trending Photos

T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ‌ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್..!
camera icon6
T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ‌ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್..!
Weekly Horoscope: ಮಾರ್ಚ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧನ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ.. ಈ ವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
camera icon12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ಮಾರ್ಚ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧನ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ.. ಈ ವಾರ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!
ಒಂದೇ ದಿನ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gold rate today
ಒಂದೇ ದಿನ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ!.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ
camera icon5
Gilli Nata
ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ
ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಚಿತ್ರ!

Love and God Movie: ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಕನಸು 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್'. 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಧಿಯ ಈ ಕ್ರೂರ ಆಟ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವೆಂದರೆ ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. 

1960 ರಲ್ಲಿ 'ಮುಘಲ್-ಎ-ಆಜಮ್' ನಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಲೈಲಾ-ಮಜ್ನು ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ 1963 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಅವರನ್ನು 'ಮಜ್ನು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1964 ರಂದು ಗುರುದತ್ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.. ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾಯಿತು.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ 'ಮಜ್ನು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಚುರುಕಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್' ನ ಶಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೆಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಮಾರ್ಚ್ 9, 1971 ರಂದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೆ. ಆಸಿಫ್ 48 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.

ಈ ಚಿತ್ರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಯಾರೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹೋದರೂ ದುರದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಖಳನಾಯಕ ಪ್ರಾಣ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧಿಯ ತಿರುವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ 1985 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.  

ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ನಿಧನರಾದ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಖ್ತರ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚಿತ್ರದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೀಲ್‌ಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1986 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಚಿತ್ರವು ಅಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಡೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಈ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Love and God MovieK Asif death AnniversaryGuru Dutt deathsanjeev kumarCursed Bollywood Movies

Trending News