Love and God Movie: ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ..
ಮಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಕನಸು 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್'. 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಇಬ್ಬರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ವಿಧಿಯ ಈ ಕ್ರೂರ ಆಟ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವೆಂದರೆ ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು.
1960 ರಲ್ಲಿ 'ಮುಘಲ್-ಎ-ಆಜಮ್' ನಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಲೈಲಾ-ಮಜ್ನು ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ 1963 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಅವರನ್ನು 'ಮಜ್ನು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1964 ರಂದು ಗುರುದತ್ ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.. ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಅವರ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾಯಿತು.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ 'ಮಜ್ನು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಚುರುಕಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್' ನ ಶಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೆಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಮಾರ್ಚ್ 9, 1971 ರಂದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೆ. ಆಸಿಫ್ 48 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಯಾರೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹೋದರೂ ದುರದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಖಳನಾಯಕ ಪ್ರಾಣ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧಿಯ ತಿರುವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ 1985 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಕೆ. ಆಸಿಫ್ ನಿಧನರಾದ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಖ್ತರ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚಿತ್ರದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೀಲ್ಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1986 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಚಿತ್ರವು ಅಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಡೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸಮಯ ಕಳೆದಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಈ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರು.