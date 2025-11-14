English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಂದನವನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ "ಲವ್ OTP"

ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಕಹಾನಿ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತುಸು ಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 14, 2025, 06:37 PM IST
  • ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನ ಸೆಳೆದ ಲವ್ ಓಟಿಪಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:
  • ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
  • ಲವರ್ ಗೆ ಭಯಾನಕ ಕಾಟ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನುಮಾನ

ಚಂದನವನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ "ಲವ್ OTP"

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರಿಲಿಲ್ಲ.‌ ಹೀಗಾಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ‌ ಸಮೇತ ಕೂತು ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ನಟನಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.‌ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರೇ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಲಕೇರಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ಯ ರಂಗ, ರಾಜೀವ್ ಕನಕಾಲ, ಪ್ರಮೋದಿನಿ, ಚೇತನ್ ಗಂಧರ್ವ, ತುಳಸಿ ಶಿವಮಣಿ ಮುಂತಾದವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಎಂ. ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ‌‌ ಮೊದಲ‌ ಶೋ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣೋ‌ ಮೂಲಕ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸೋದು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಳೆಯರು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.  

ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನ ಸೆಳೆದ ಲವ್ ಓಟಿಪಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:

ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಕಹಾನಿ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ತುಸು ಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಪಿ ಎಂದರೆ ಓವರ್, ಟಾರ್ಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಂದರ್ಥ! ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹೀರೋ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶ.

ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್‌ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಗ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಟ್ ಇರೋ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ನಿಷಿದ್ಧ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಪದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಗನ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಗ ಲವ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅಪ್ಪನ ಕಾಳಜಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್.  ಅಪ್ಪನ ಭೀತಿ ನಡುವೆಯೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಇಬ್ಬರ ಹುಡುಗಿಯರ ಮುದ್ದಿನ ಹುಡುಗನ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆನೆ ಸಖತ್ ಮಜಾ.

ಲವರ್ ಗೆ ಭಯಾನಕ ಕಾಟ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನುಮಾನ:

ಬಾಯ್​ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುವ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷರ ಮಾತು. ಇನ್ನು, ಜಾಹ್ನವಿಕಾ ಕಲಕೇರಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಥನಾಯಕನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕೌತುಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಗುಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಆನಂದ್ ರಾಜಾವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕೆ. ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ‌ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.  ಅನೀಶ್ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಯಸಿಯರ ನಡುವೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರಿತಪಿಸೋ ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲವ್ ಒಟಿಪಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷರಾದ ನೀವು ಕೊಡೋ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ100 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸದೇ ಕಳಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ‌ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ.

