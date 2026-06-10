ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೇಮಪುರಾಣವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಹೆತ್ತವರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಖಾಕಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಾಕಲಕುಂಟೆ ನಿವಾಸಿ ಚೈತ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ನವಜೋಡಿ.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಪ್ರೀತಿ : ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಣ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳು, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೋಷಕರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರೇಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧ, ತಾಳಿ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಹೆತ್ತವರು : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರೇಮ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಪೋಷಕರು, ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೇಮಿಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಮಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಳಿಯನ್ನೇ ಕಿತ್ತೆಸೆದಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಯಾಣ : ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಹೆತ್ತವರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಿಯಕರ ಅರುಣ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಯುವತಿ ಚೈತ್ರ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೈಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಕಡ್ಡಿಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
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ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪೋಷಕರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಈಗ ಖಾಕಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರೇಮಕತೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.