English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

actor who first romanced Miss World Aishwarya Rai: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ವದಂತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೆ ಏನದು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 1, 2025, 04:18 PM IST
  • ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ
  • ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ಐಶರ್ಯ ರೈ ಅವರನ್ನು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ

Trending Photos

ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?
camera icon5
Karna serial
ನಿತ್ಯಾ ತೇಜಸ್‌ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾದ ಕರ್ಣ! ಕಿಡ್ನಾಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನದೇ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು?
&quot;ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. &quot;- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon11
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ.. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ.. "- ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
camera icon7
Mosquito Repellants
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇಡಿ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ!
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon8
Jupiter Retrograde
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Miss World Aishwarya Rai: ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಬಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ಐಶರ್ಯ ರೈ ಅವರನ್ನು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಇರುವರ್ (1997) ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕ.. ಎಂದರೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ನಟ ಅವರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 9 ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು: ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್    

ಎಂ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ, ಜೆ. ಇರುವರ್ ಚಿತ್ರವು ಜಯಲಲಿತಾ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಆರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಪುಷ್ಪವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಪೌರಾಣಿಕ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ "ನಟನೆ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ಗೆ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರು ಇರುವರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ನಟಿ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೆ. ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರನ್ನು "ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಮಣಿರತ್ನಂ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 9 ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು: ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್    

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವಳು ತುಂಬಾ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳು ನಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತಳು. ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಟಿ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ... ಐಶರ್ಯ ರೈ ಮೌನವೂ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಬಲಗೊಂಡವು. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya RaiAishwarya Rai Abhishek Bachchan divorceAishwarya Rai First MovieIruvarAishwarya Rai First Hero

Trending News