Maalashree Kannada Actress: 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 14 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Maalashree Kannada Actress: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸುಂದರ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಲಾಶ್ರೀ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಳಿಕ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದರು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ನಟಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಾಲಾಶ್ರೀ.
15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ನಟ ಸಾರ್ವಭಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು "ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ" ಎಂದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿಯಂತೆಯೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಐಕಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಆಗಸ್ಟ್ 10, 1973 ರಂದು ಭೀಮಾವರಂ ಮೂಲದ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಪಾಂಡೆ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು "ಅಮ್ಮ" ಮತ್ತು "ಅಪ್ಪ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ "ಮಹಾನಟಿ" ಸಾವಿತ್ರಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ ಸುಮಾರು 35 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಎಂದು ಬಳಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಮಾಲಾಶ್ರೀಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. 1989 ರಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 535 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗಜಪತಿ ಗರ್ವಭಂಗ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ ಅವರ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು.
ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹೋರಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹೃದಯ ಹಾಡಿತು ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 1991 ರ ಚಿತ್ರ ರಾಮಾಚಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಎಸ್.ಪಿ. ಭಾರ್ಗವಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ "ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್" ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ 1992 ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ 20 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು. 1990 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೇಮ ಖೈದಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ನೀಲಿಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರುನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲದೇ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 14 ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮಾಲಾಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಪತಿ ರಾಮು ನಿಧನರಾದರು.
ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಗಳು ಆರಾಧನಾ, ಕಾಟೇರಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿಗಾಗಿ SIIMA ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.