ʼಆತ ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ದೂರು!

ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ "ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೌನ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಣಸಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯವೇ, ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾಯ್ ಗ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಮುಂದೆ, ಜುಲೈ 26 ರಂದು, ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು "ಮಿಸ್ಟರ್ & ಮಿಸೆಸ್ ರಂಗರಾಜ್" ಎಂದು ಬರೆದರು. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಅವರು "ಬೇಬಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 2025" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬಯೋವನ್ನು "ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.