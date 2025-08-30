English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಆತ ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ದೂರು!

madhampatty rangaraj second wife: ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕೆಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 30, 2025, 08:07 PM IST
  • ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ "ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೌನ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್‌
  • ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
camera icon7
Cricketer fights
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಕ್ಕಿ ತಿಂದ... ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೀತ!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್‌... 5 ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!! ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
camera icon7
DA Arrears
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್‌... 5 ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇತನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ!! ಎಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌
camera icon7
Nivetha Thomas Latest Photos
ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾದ ನಟಿ! ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ಗಪ್‌ಚುಪ್‌
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ..
camera icon8
deepika padukone first salary
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ..
ʼಆತ ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನಾಗಿಸಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ದೂರು!

 ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ "ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೌನ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಣಸಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯವೇ, ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾಯ್ ಗ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌  

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಮುಂದೆ, ಜುಲೈ 26 ರಂದು, ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು "ಮಿಸ್ಟರ್ & ಮಿಸೆಸ್ ರಂಗರಾಜ್" ಎಂದು ಬರೆದರು. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಅವರು "ಬೇಬಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 2025" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌  

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬಯೋವನ್ನು "ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ" ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Chef RangarajRangaraj second marriageJoy ChrisildaCooku With Comaliಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್

Trending News