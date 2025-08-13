English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Madhampatty Rangaraj: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:48 PM IST
  • ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
  • ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Madhampatty Rangaraj: ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಣಸಿಗ ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಣಸಿಗ ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಒಬ್ಬ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೌನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು ಮೆಹೆಂದಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಾಲದ ಟಿವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್‌ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌... ಸ್ವಂತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗರಾಜ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜಾಯ್ ಕ್ರಿಸಿಲ್ಡಾ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ರಂಗರಾಜ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಕೊಡಿಸಿಯಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಭೂಕಂಪದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ! ಇದು ರೀಲ್‌ ಅಲ್ಲ ರಿಯಲ್‌ ಕತೆ

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Madhampatty Rangaraj and His WifeMadhampatty Rangaraj and ShrutiCooku With ComaliMadhampatty Rangaraj and Joy Crizildaaಮಾದಂಪಟ್ಟಿ ರಂಗರಾಜ್

