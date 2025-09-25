English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರಾಜಮನೆತನದ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌..! ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು..

Madhuri Dixit : ಧಕ್ ಧಕ್ ಗರ್ಲ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ – ರಾಜಮನೆತನದ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ನಟಿ..! ಆದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುರಿದು ಹೋದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 03:43 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು

Trending Photos

ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..
camera icon8
health
ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ರಾಜಮನೆತನದ ಸೊಸೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌..! ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು..

Madhuri Dixit : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅನೇಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಜಯ್ ಜಾಮ್‌ನಗರದ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಮಾಧುರಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಸೊಸೆಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 1600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ... ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು

ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಪ್ತತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅಜಯ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಾಧುರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬಳಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಆದರೆ, 2000ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಿಲುಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಯಿತು. ಈ ವಿವಾದವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವೂ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು... ನಟಿ ಗೆಳೆಯನ ಕೃತ್ಯ ಕಂಡು ಕೆರಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು!

ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಜಾಮ್‌ನಗರದ ರಾಜಮನೆತನದವರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ ಕೆ.ಎಸ್. ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಹೆಸರು ನೀಡಿದ ಎಸ್. ದುಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಅಜಯ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, 1995ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಗರಣದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅಜಯ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

Madhuri Dixit Ajay Jadejamadhuri dixit love storyAjay Jadeja biographyBollywood celebrity relationshipsMatch fixing scandal

Trending News