ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಆದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪತಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ!

Bollywood Actress: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಧಕ್-ಧಕ್ ಗರ್ಲ್ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇನೆ ತಮ್ಮ 26 ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಧುರಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಮಾಧುರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಧುರಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 26 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರು. ಡಾ. ನೇನೆಗೆ ತಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1999 ರಂದು ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನಮನದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ಆಜಾ ನಾಚ್ಲೆ" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರವು ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಮಾಧುರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ "ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ, 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಡೆದಾಡುವ ಅನುಭವ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಧುರಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1999 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 1966 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 15 ಮೇ 1967 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಿಂತ 16 ತಿಂಗಳು ಚಿಕ್ಕವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1999 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ 90 ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಧುರಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದರೆ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೆನೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 100 ರಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.