  • ʼಕಥೆ ಒಂದಾದ್ರೆ.. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದುʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗಿನ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಸೀನ್‌ ಕರಾಳತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Madhuri Dixit about movie scene: ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮಗಿಂತ 21 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಧುರಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 18, 2025, 01:16 PM IST
  • ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದವು
  • 37 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅಭಿನಯದ ದಯಾವಾನ್ ಚಿತ್ರವೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

Actress Madhuri Dixit: ಕೆಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದವು. 37 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಕಂಡ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅಭಿನಯದ ದಯಾವಾನ್ ಚಿತ್ರವೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಾಧುರಿ ತಮಗಿಂತ 21 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧುರಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಧಕ್-ಧಕ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 1988 ರ 'ದಯಾವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಧುರಿ ಇನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ದಯಾವನ್ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ನಾಯಕನ್ ನ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಮೊದಲ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ರೇಡಿಯೋ ನಶಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಆಜ್ ಫಿರ್ ತುಮ್ ಪೆ ಪ್ಯಾರ್ ಆಯಾ ಹೈʼ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದರು.. ಅವರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮಾಧುರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಮೋಹಗೊಂಡು, ಮಾಧುರಿಯ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಂತೆ.. ಈ ಘಟನೆ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.. 

ಈ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ "ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವವೂ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.. ಆ ದೃಶ್ಯದ ನಂತರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ.ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

