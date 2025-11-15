English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌..

Prem Pratigya movie scene: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಧಕ್ ಧಕ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ನಟನೆ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿದ್ದರು.. ನಂತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 15, 2025, 11:38 AM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿಯರಿಗೆ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ

Actress Madhuri Dixit: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟಿಯರಿಗೆ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಟಿಯರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಟಿಯರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಹ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಧಕ್ ಧಕ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು..  

ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.. ಆ ಚಿತ್ರ 1989 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟ ರಂಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಟ ರಂಜಿತ್ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ರಂಜಿತ್ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುರುತು ಇದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಧುರಿ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿ, ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಸ್ಪಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು..ʼ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದರು.. 

ರಂಜಿತ್ ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಬಂದವು.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Madhuri Dixit intimate scenePrem Pratigya movieRanjeet actor MadhuriBollywood actress emotional sceneMadhuri Dixit crying scene

