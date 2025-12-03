ಪತಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಅಮಿತಾಬ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್..!‌ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಬಯಲು

Madhuri Dixit : ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಡಾ. ನೀನೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು 7 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಎಂದಾದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ರಜಾದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ, ಅವರ ಭೇಟಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋದವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಮಾಧುರಿ ತಾನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾನು ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಥೋನಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು. "ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಭೇಟಿಯಾದೆವು." ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 1999 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಡಿಯೋಥೊರಾಸಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ನೇನೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರವೇ ಡಾ. ನೇನೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು.