Madhuri dixit: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶುದ್ಧ, ಆಕರ್ಷಕ ನಗು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿಯರೆಂದರೆ 'ಧಕ್ ಧಕ್ ಗರ್ಲ್' ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್.. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಮಾಧುರಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ನೇಹಾ ತಮ್ಮ ಮೌನ ಮುರಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು, ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಮಾಧುರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕೆನಡಾ ಪ್ರವಾಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 'ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ... ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ' ಎಂಬ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 7:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮಾಧುರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು "ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ," "ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ" ಮತ್ತು "ಇದುವರೆಗಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಇದು ಆಯೋಜಕರ ತಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ಮಾಧುರಿ ಅವರ ತಪ್ಪೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಂಟಾರಿಯೊಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವರು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. "ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು! (ವಿಳಂಬ) ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮನ್ವಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅದ್ಭುತ. ನಿಜವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾಧುರಿ ಅವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.