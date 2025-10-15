English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Entertainment
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ "ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ"..! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ "ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ"..! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆ

Pankaj Dheer death : ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮಹಾಭಾರತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ನಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 15, 2025, 05:13 PM IST
    • ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮಹಾಭಾರತ' ಚಿತ್ರ
    • 'ಮಹಾಭಾರತ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್
    • ಹಿರಿಯ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ "ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ"..! ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಅಲೆ

Actor Pankaj Dheer : ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಕಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮರುಕಳಿಸಿತು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರು.

ಬಿ. ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಮಹಾಭಾರತ'ದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ನಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ, ಆದರೆ ತಲೆ ನಾಪತ್ತೆ.! ನಿಗೂಢವಾಗಿ‌ ಹತ್ಯೆಯಾದವರು ಯಾರು?

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಕಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..

ಧೀರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿನ್ಟಾ (ಸಿನಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ) ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ: "ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿನ್ಟಾದ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್ ಜಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2025 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ 4:30 ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ) ದ ಪವನ್ ಹನ್ಸ್ ಬಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು." ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ..

