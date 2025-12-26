English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್..ಆಕೆ ಪಾಲಿಗೆ 2025 ಅದೃಷ್ಟ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Mahakumbh mela monalisa 2025 lucky year : 2025 ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ..ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸುಂದರಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸುಂದರಿಗೆ ಈ 2025 ಅದೃಷ್ಟವೇ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೆನಿಲ್ಲಾ...  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 26, 2025, 06:08 PM IST
ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್..ಆಕೆ ಪಾಲಿಗೆ 2025 ಅದೃಷ್ಟ ಆಗಿದ್ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Mahakumbh mela monalisa 2025 lucky year : ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಗ್‌ ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ 144 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆದಿದೆ..ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪುನೀತರಾದ್ದರು..ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕುಂಭಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಡಗಿ ಯೂಟ್ಯೂರ್‌ ಕ್ಯಾಮಾರಕ್ಕೆ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಡ  ಈ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸುಂದರಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?

ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಕುಂಭಮೇಳ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.. ಮೋದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯರು ಈ  ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಇನ್ನು, ಈ ಬಾರಿಯ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳಷ್ಟೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖಾರ್ಗೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಖತ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿ  ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ‘ದಿ ಡೈರಿ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ’ದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೋನಾಲಿಸಾ ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಏನೇ ಹೇಳಿ ಬಡಕುಟುಂಬದ ಯುವತಿಗೆ ಈ 2025 ಮೋಸ್ಟ್‌ ಲಕ್ಕಿ ಇಯರ್‌ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲಾ..ಮೊನಾಲಿಸಾ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಹರ್ತ ಕಾರ್ಯಾಗಳು ನೆರವೇರಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ರಾಣಿ.. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್..
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

