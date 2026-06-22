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ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಅವಮಾನ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?

Shame on actress Srileela: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 22, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:03 PM IST
ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಅವಮಾನ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಅವಮಾನ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ..! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ಹೇನು?
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