Shame on actress Srileela: ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
శ్రీలీలతో సీఎం భార్య ప్రవర్తనపై Social Media lo విమర్శలు#SreeLeela pic.twitter.com/LF8qOo5urQ
— Milagro Movies (@MilagroMovies) June 22, 2026
ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪತ್ನಿ ಅಮೃತಾ ವೆಂಕಟನವಿಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಲು ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಪತ್ನಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವರ್ತಿಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಾಯಿತು..
ಯೋಗಾಸನಗಳ ನಂತರ, ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಅವರ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಮೃತಾ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಈಗ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಹೇಳುವುದು ಈಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ, ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರಹಂಕಾರ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.