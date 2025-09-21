Mahavatar Narsimha OTT: ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫಿಸ್‌ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' OTT ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ

Mahavatar Narsimha OTT: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಜುಲೈ 25, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.
"ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ" ಚಿತ್ರವು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಥೆಯು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
ನರಸಿಂಹನ ಘರ್ಜನೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಲಿದೆ. ಈಗ, 56 ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ OTT ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ" ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2025 (ಶುಕ್ರವಾರ) IST ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ನಾಟಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನರಸಿಂಹನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದನು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನಿಮೇಷನ್, ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು. ಈಗ, ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ" ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹325.65 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹250.2 ಕೋಟಿ. ಕ್ಲೆಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
