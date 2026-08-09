/ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹೀರೋ..! 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ..

Happy Birthday Mahesh Babu : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಡಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ. 'ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫೌಂಡೇಶನ್' ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ, ನವಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬುರ್ರಿಪಾಲೆಂ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಸುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಂಬರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವುದು ಇವರ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ. ಈ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಸೇವೆಯ ಗುಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಕೇವಲ ‘ರೀಲ್ ಹೀರೋ’ ಎಂದು ನೋಡದೆ 'ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ' ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರು ಇಂತಹುದೇ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನೂರು ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಪಯಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಹಾರೈಸಿದೆ.