ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ.
ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸತತ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಸಹ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಸಿತಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಗ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಈಗ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪುತ್ರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗಳು ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಮಗಳು ಜಾಹ್ನವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಹ್ನವಿ. ಇಧಿಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ.