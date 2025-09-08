English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೋಲಿಡಿದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಸಿಂಹವೇ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತ!

Mahesh Babu: ನಟ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 8, 2025, 07:09 AM IST
  • ಸಿಂಹದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಡಿದು ನಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೋಲಿಡಿದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಸಿಂಹವೇ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತ!

Mahesh Babu: ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಎದ್ದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗಲೂ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ನವೀಕರಣವೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ತೆಲುಗು ನಟರೊಂದಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸಹಯೋಗದ SSMB29 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Video: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಹುಚ್ಚಾಟ! ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಟಿಯ ವರ್ತನೆ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ

ಯಾವುದೇ ನವೀಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಿಂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ X ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

SSMB29 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿಜವಾದ ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಸೆಟ್ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ವೀಡಿಯೊಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಇದು A.I. ವೀಡಿಯೊನಾ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೆ ಹೊರ ಬೀಳಬೇಕಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Mahesh BabuSSMB29Mahesh Babu Walk With Real LionRajamouliಮಹೇಶ್ ಬಾಬು

