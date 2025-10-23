ಆ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಂತೆ! ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Mahesh Babu: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಮಹೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ರತಾಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಚ್ಚೆ ಧಾಗೆ, ವಾಸ್ತವ್: ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಪುಕಾರ್, ಅಸ್ತಿವ್ತಾ ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ವಂಶಿ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಅಂಜಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿ, ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸದೇ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುವುದು. ನಮ್ರತಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ವಂಶಿ ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವನ್ನೂ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರೇಮದ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ 2005 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇದೀಗ, ವಿವಾಹವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ – ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಸಿತಾರಾ – ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಈ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ದೃಢ ನಿಲುವು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.