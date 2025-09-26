ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಹಾ.! 20 ವರ್ಷ ಆಲಿಯಾ ಸಾಧಿಸದ್ದನ್ನ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ರಣಬೀರ್‌ ಪುತ್ರಿ

Alia Bhatt daughter : ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ರಹಾಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ. ಇದೀಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ರಾಹಾಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಹಾಳ ಅಜ್ಜ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು.
ಹೌದು.. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ರಾಹಾಳನ್ನು ಅವಳ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಆಟಿಕೆಗಳು, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಹಾಸಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ರಾಹಾಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ರಾಹಾ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಹಾಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಆಲಿಯಾ ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಕೂಡ ರಾಹಾಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಹಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನೀತು ಕಪೂರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀತು ಕಪೂರ್ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.