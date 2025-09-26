English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಹಾ.! 20 ವರ್ಷ ಆಲಿಯಾ ಸಾಧಿಸದ್ದನ್ನ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ರಣಬೀರ್‌ ಪುತ್ರಿ

Raha Kapoor : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಯುಗವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಯುಗವಾಗಿರಬಹುದು.. ಇದೀಗ ರಾಹಾ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 26, 2025, 07:43 PM IST
    • ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ರಾಜಮನೆತನದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ
    • ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ರಹಾಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ.
    • ರಾಹಾಳನ್ನು ಅವಳ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ

ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಹಾ.! 20 ವರ್ಷ ಆಲಿಯಾ ಸಾಧಿಸದ್ದನ್ನ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ರಣಬೀರ್‌ ಪುತ್ರಿ

Alia Bhatt daughter : ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ರಹಾಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ. ಇದೀಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ರಾಹಾಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಹಾಳ ಅಜ್ಜ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು.

ಹೌದು.. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ರಾಹಾಳನ್ನು ಅವಳ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಆಟಿಕೆಗಳು, ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಹಾಸಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ರಾಹಾಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ..! ದಿಗ್ಗಜ ನಟನೇ ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪುಟಾಣಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತೆ?

ರಾಹಾ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಹಾಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

ಆಲಿಯಾ ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಕೂಡ ರಾಹಾಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್.! ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌

ರಹಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ನೀತು ಕಪೂರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀತು ಕಪೂರ್ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Raha KapoorRaha Kapoor vanity vanAlia BhattRanbir KapoorMahesh Bhatt

