ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀದಿ ತಿರುಗಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದರೂ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..

Mahesh Bhatt: ಪ್ರೀತಿಸಿದವನಿಗಾಗಿ ಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದಳು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 14, 2025, 01:39 PM IST
  • ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
  • ಈ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
  • ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀದಿ ತಿರುಗಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದರೂ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..

Mahesh Bhatt: ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೆಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು?

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರ್ವೀನ್ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನ ನಂಬಿ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿ ಹೆಣವಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!! ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ..

ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಪರ್ವೀನ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದೆವು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಮತ್ತು ಅವಳು, 'ಮಹೇಶ್, ನಾನೋ ಅಥವಾ ಯು.ಜಿ.ಯೋ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು."

ಪರ್ವೀನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ಅವರು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಪರ್ವೀನ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಮಹೇಶ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಜೋಲ್ ತುಟಿ ನೀಲಿಯಾಯ್ತು..! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸೀನ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಶಾರುಖ್‌..!

Mahesh BhattMahesh Bhatt Parveen Babi love storyಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆBollywood controversiesMahesh Bhatt personal life

