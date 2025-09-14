ಪ್ರೀತಿಸಿದವನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀದಿ ತಿರುಗಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದರೂ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..

Mahesh Bhatt: ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೆಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವಳು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರ್ವೀನ್ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಪರ್ವೀನ್ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದೆವು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ಮತ್ತು ಅವಳು, 'ಮಹೇಶ್, ನಾನೋ ಅಥವಾ ಯು.ಜಿ.ಯೋ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು."
ಪರ್ವೀನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ಅವರು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಪರ್ವೀನ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಮಹೇಶ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
