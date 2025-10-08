ಅನಾಥ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ.. ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್!‌ ಇದು ನಿಜವಾದ ಲವ್‌ ಅಂದ್ರೆ..

Mahesh Bhatt First Wife: ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಜೀವನವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಂತೆಯೇ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಅವರ ತಂದೆಯಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ರೀತಿ ಬಹಳ ದುರಂತ. ಅನಾಥ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು 14 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಲಾರೆನ್ ಬ್ರೈಟ್. ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಭಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು. ಲಾರೆನ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಅವಳನ್ನು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷ. ಬಾಂಬೆ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಲಾರೆನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಾನು ಸೂಕ್ತನಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಕೊನೆಗೆ, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಲಾರೆನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ದರ್ಜಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದನು. ಆ ದರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಲಾರೆನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಲಾರೆನ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು..
ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ ಬ್ರೈಟ್ 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಭಟ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆಗ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪರ್ವೀನ್ ಬಾಬಿ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಒಂದೆಡೆ, ಚಿತ್ರಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಲಾರೆನ್ ನಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅವರು 1986 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಸೋನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಲಾರೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರ ಹೆಸರು ಅಶ್ರಫ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಕಿನಾ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಭಟ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರು.
ಮಹೇಶ್ ಭಟ್-ಲಾರೆನ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು 'ಆಶಿಕಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಲಾರೆನ್ ಬ್ರೈಟ್ 2003 ರಲ್ಲಿ 66 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧವು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.