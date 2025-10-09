ʼಮುಂಬೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿ..ʼ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಕರಾಳ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟ!

Mahesh Bhatt: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಭಟ್ ಅವರ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾತನಾಡದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶಿರಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನಾನಾಭಾಯಿ ಭಟ್ ಅವರ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು, "ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧೂಳು ಇತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಹುಡುಗರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಿದೆ... ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ."
"ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ನಾಲ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು, ನಾನು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಹಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೇಳಿದನು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿದೆ."
"ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು, ನೀನು ನಮ್ಮವನಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಗೆಳತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲವೇ, ಅವಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಅತ್ತಿದ್ದೆ.ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ"
"ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು, "ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? "ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ." ಎಂದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರು. ಈಗ, ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ.