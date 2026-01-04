English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
jay bhanushali mahhi vij divorce: 14 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಜಯ್ ಭಾನುಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿ ವಿಜ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅವರು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 4, 2026, 04:43 PM IST
ನಿಜವಾಯ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ವದಂತಿ.. ಕೊನೆಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕನ್ಫರ್ಮ್‌ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಕಪಲ್!‌ ಬೆಚ್ಚಿಬಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ..

ದೂರದರ್ಶನದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಜಯ್ ಭಾನುಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿ ವಿಜ್ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಂತರ ಭಾನುವಾರ (ಜನವರಿ 4, 2026), ಜಯ್ ಮತ್ತು ಮಹಿ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 2011 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ರಾಜ್‌ವೀರ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಹಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ತಾರಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ತಾರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗ, ತಾರಾ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜೈ ಮತ್ತು ಮಹಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂದು, ಈ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಗತಿ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ - ತಾರಾ, ಖುಷಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ವೀರ್. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಜೈ ಮತ್ತು ಮಹಿ ರಾಜ್‌ವೀರ್, ಖುಷಿ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳು ಸಹ-ಪೋಷಕತ್ವವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್-ಸುಝೇನ್ ಖಾನ್, ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್-ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜೇ ಮತ್ತು ಮಹಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಖಳನಾಯಕನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

