ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಬರಲ್ಲ.. 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 62 ವರ್ಷದ ನಟನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

Mahima chaudhary Marriage: ಪ್ರೀತಿಗೂ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಈಗ 52 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಮತ್ತು 62 ವರ್ಷದ ನಟ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಮಾಧಕ ಬೆಡಗಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ 52 ವರ್ಷದ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ತಮಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಟ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗುಲ್ಲು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪರಸ್ಪರ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾರಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿತ್ರೀಕರಣವೋ ಅಥವಾ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ನಟ ನಟಿಯರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಳೆ ಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವೇನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ದುರ್ಲಭ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಿ ದೂರ್ಸಿ ಶಾದಿ' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ವಿವಾಹ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ, ದುರ್ಲಭ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ) ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಧು-ವರರು ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಅವರು ದುರ್ಲಭ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತದಂತೆ... ಇದರ ನಂತರ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕತೆಯಂತೆ.