actress dating life: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನರಂಜಿಸುವ ನಟರ ಜೀವನವೇನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಆಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..
ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ಪರ್ದೇಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಹೊಂದಿದರೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು, ಅದು 2000 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಿಯಾ ಜೊತೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಮಾ ಅವನನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಳು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮಹಿಮಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಲೆಂಡರ್ ರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೈ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು, ಆದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಬೇಡಿಕೆ.. ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್ ನಟಿ!
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಮಹಿಮಾ 2006 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಟಿ ಬಾಬಿ ಮುಖರ್ಜಿಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಬಾಬಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಹಿಮಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಟಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ, ಮಹಿಮಾ ತನ್ನ ಪತಿ ಬಾಬಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಹಿಮಾ ಈಗ ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.